Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli, hakkında yakalama kararı verdi. Karar sonrası örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-11-11 14:23:13
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.