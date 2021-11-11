Tekirdağ'da FETÖ operasyonu: 9 gözaltı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda 9 şüpheli, gözaltına alındı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 9 şüpheli, hakkında yakalama kararı verdi. Karar sonrası örgütün değişik kademe ve görevlerinde faaliyet gösterdiği belirtilen İ.G., V.Y., S.A., B.K., H.G., M.K., O.Ç., R.T. ve Y.Y., İl Emniyet Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki soruşturmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-11 14:23:13



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