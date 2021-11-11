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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Uluslararası dev tatbikat başladı

İHA

Uluslararası dev tatbikat başladı

Avrupa Birliği’nin Uluslararası MODEX Afet Tatbikatı Tekirdağ’da başladı. Yurtdışından gelen ekipler, işlemlerinin ardından görev yerlerine sevk ediliyor.
Avrupa Birliği’nin MODEX Afet Tatbikatı Tekirdağ’da start alırken, yabancı ülkelerden gelen ekiplerin Sağlık Ekiplerince AFAD Lojistik Merkezinde PCR testi alındıktan sonra Gümrük ekiplerince gerekli prosedürler uygulanarak, ekipler sahaya görev yerlerine gönderildi.
AFAD Başkanlığı Müdahale Dairesi Başkanı Yusuf Aysu yaptığı açıklamada, “AB MODEX Uluslararası Tatbikatını gerçekleştirmek üzere, bugün Tekirdağ’dayız. Tekirdağ’da bulunan AFAD Bölgesel Lojistik Deposunda yurtdışından gelen ekiplerin, kayıt kabul işlemlerini yapıyoruz. Burada AFAD, Gümrük Muhafaza, Emniyet Müdürlüğümüz ve Sağlık Müdürlüğü ekiplerimiz görev yapıyor. Ekipleri konaklayacakları, görevlendirilecekleri alanlara yönlendirecekler. Prosedür anlamında sağlık ekiplerimiz korona virüs PCR testi işlemleri yapıyorlar. Gümrük kontrolleri de gümrük ekiplerimiz tarafından yapılıyor” dedi.
Türkiye’nin AFAD ile 2015 yılında üyesi olduğu Avrupa Birliği Sivil Koruma Mekanizması tatbikatı, Tekirdağ'da yapılıyor. AFADRED Sistemi’nin hazırladığı 7.4’lük deprem senaryosuyla gerçekleştirilen Tekirdağ MODEX’e, Avrupa Birliği ülkelerinden 378 personel katılıyor. AFAD RED Ön Hasar ve Kayıp Tahmin Sistemi’nin ürettiği deprem senaryosuyla yapılacak Tekirdağ MODEX’e, toplam 7 ülke katılıyor. Türkiye; Avusturya, Bulgaristan, Fransa, İspanya, İtalya ve Yunanistan’ın dâhil olduğu AB tatbikatına, AFAD koordinasyonunda ev sahipliği yapıyor. 7.4 büyüklüğündeki deprem senaryosunu temel alan Tekirdağ MODEX’e, Avrupa’dan 378 kişi 60 araçla katılıyor. Ulusal ekipler ise Tekirdağ’a 44 ilden BİN 337 personel ile geliyor.

11 başlıkta tatbikat yapılıyor
11 Kasım’da saha uygulamaları başlayacak uluslararası tatbikat kapsamında, pek çok başlıkta uygulamalar yapılacak. Tatbikat modülleri arasında, Enkazda Arama ve Kurtarma, Yüksek Katlardan İndirme, Ulaşım Kazasına Müdahale, Denizde Yangına Müdahale, Vinçten Personel Kurtarma, Hava Aracı İle Kurtarma, Sualtı Kayıp Arama, Enkaz Altında Araç İçinden Kurtarma, Medikal Kurtarma ve Yüksekten İndirme başlıkları bulunuyor.
Tatbikatlara Avrupa’dan gelen ekipler dışında AFAD Başkanlığı’ndan yöneticiler ile AFAD uzmanları, AFAD’ın Bursa, İstanbul, İzmir ve Sakarya Arama Kurtarma Birliklerinden arama kurtarma uzmanları katılıyor. Sağlık Bakanlığı UMKE ve SAKOM, Sahil Güvenlik, Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ İtfaiyesi, AKUT, Afet Çevirmenleri Derneği ile Tekirdağ İl Afet Müdahale Planı’nın çalışma ve operasyon grupları yer alıyor.

Afetlerde Avrupa ülkelerinin birlikte çalışması kolaylaşıyor
AB MODEX tatbikat serilerinin parçası olan Tekirdağ MODEX, afet ve acil durumlarda yabancı ekiplerin birbiri ve ev sahibi ülkeyle birlikte çalışmasını kolaylaştırmak için yapılıyor. Tatbikatta, ülkeye giriş prosedürleri ve acil durumlara ortak müdahale prosedürleri, tüm katılımcı ülkeler tarafından benimseniyor. Ulaşım imkanları belirleniyor, süre ölçümleri yapılıyor. Ülkelerin iletişim ve bilgi sistemleri entegre çalıştırılıyor, kendi kendine yeterlilik ve birlikte çalışabilme kabiliyetleri geliştiriliyor. Koordinasyon sağlanıyor, uygulamalı eğitim imkanı elde ediliyor ve deneyim kazanımı sağlanıyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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