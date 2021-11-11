

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- AVRUPA Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin 'AB-Modex Saha Tatbikatı' Tekirdağ'da başladı.

AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen AB-Modex Saha Tatbikatı, Türkiye'de, ilk kez yapıldı. Bugün Tekirdağ'da başlayan tatbikatta görev alacak Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise 1337 kişi olmak üzere toplam 1715 personel, AB-Modex Saha Tatbikatı AFAD Lojistik deposunda kayıt işlemleri tamamlandı. Tatbikatta görev alacak ekiplere PCR testi yapılarak, görev yapacağı yerler hakkında bilgilendirildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığı Müdahale Daire Başkanı Yusuf Aysu, tatbikat kapsamında kayıt işlemlerinin bugün tamamlanacağını söyledi. Aysu, ekiplerin kayıt işlemlerinin ardından konuşlanacak yerlere yönlendirileceğini belirterek, "Yurt dışından gelen ekiplerinin gerekli kayıt işlemeleri yapılıyor. Gümrük Müdürlüğü ekipleri de gerekli işlemelerini yapıyor. Sağlık ekipleri de gelenlerin PCR testini yapıyor. Gerçekleştirilecek senaryo ile ilgili AFAD ekipleri de yurt dışından gelen personeli bilgilendiriyor" dedi

Senaryo gereği 7.4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekipler, arama kurtarma çalışmaları yapacak, yaralılara müdahale edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da yarın tatbikatı izleyecek. Ayrıca tatbikat süresince yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliye de yapılacak. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-11 15:30:44



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