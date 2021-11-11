Kozuva: “Üyelerimize yardımcı olmaya hazırız”

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, Çerkezköy Kapaklı ve Saray’da bulunan üyelerine önemli bir çağrıda bulundu. Kozuva geleceğin ticaretinin dijital pazarlama ve eticarette olduğuna dikkat çekerek, “Bu konuda üyelerimize yardıma hazırız” dedi.

Yaptığı açıklamada, “Dijital Trakya Projesine yeniden dikkat çekmek istiyorum" diyen Kozuva, "Bu projeyi çok önemsiyorum. Üyelerimizi ısrarla bu süreci yakalamaya davet ediyorum. Burada en önemli husus, Trakya Kalkınma Ajansı, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası’nın da içinde bulunduğu Trakya Bölgesindeki 26 Oda ve Borsa’nın ortağı olduğu Trakya ABİGEM A.Ş. aracılığı ile KOBİ’lerimize dijitalleşme yolunda ihtiyaç duydukları desteklerin ücretsiz sağlanıyor olmasıdır” ifadelerini kullandı.



“Ücretsiz bu hizmeti kaçırmayın”

Süleyman Kozuva, dünyaya açılmanın en kolay ve en etkili yolu haline gelen dijital pazarlama ve eticarete geçiş konusunu çok önemsediklerine bir kez daha vurguladı. Kozuva, “Dijital pazarlamaya geçiş yapabilen firmalarımız çok kısa bir sürede işletmelerin sınırlarını aşarak dünyanın dört bir yanına satış yapabilecek seviyeye gelmektedir. Bu anlamda KOBİlerimiz eticaret ve eihracat alt yapısı ve dijital platform üyeliğini ücretsiz olarak bir yıl süreyle alabilmektedir. Bu süre üyelerimiz için gerçekten bulunmaz bir fırsattır. Çünkü aldıkları profesyonel destek “Dijital Trakya Projesi” desteğidir. Bu projeden istifade etmek isteyen firmalarımıza ücretsiz yol gösterilmekte, hizmet verilmekte ve dijital pazarlama ve eticaret sistemine geçişleri sağlanmaktadır” diye konuştu.

Kendi başına bu sistemi kurmak için birçok prosedür gerekirken burada sadece bir müracaatın yeterli olduğuna işaret eden Süleyman Kozuva, “Bu bağlamda şimdiye kadar bizim de dâhil olduğumuz 26 Oda ile birlikte projeye imza atılmış ve yaklaşık bin KOBİMİZ eticaretle tanışmıştır. İstiyoruz ki bu sayı bu süreçte en az iki katına çıksın. İstiyoruz ki değerli üyelerimiz arasında dijital pazarlama ve eticarete geçmeyen firma kalmasın. Bu konuda bize yapılan müracaatlarda da biz üyelerimize yardımcı olmaya ve onları doğru adrese yönlendirmeye hazırız” dedi.

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