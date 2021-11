Ergene Ortaokulu’nda bilim fuarı

Tekirdağ'ın Ergene ilçesinde eğitimöğretim veren kurumlar arasında yer alan Ergene Ortaokulu’nda TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi.

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı’nın da katıldığı açılışta Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Partıltı, Ergene Kaymakamlığı Yazı İşleri Müdürü Kerem Yavaş, Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürleri Erkan Can, Ömer Yıldırım ve Ergene Ortaokulu Müdürü Abdullah Takım da hazır bulundular.

Beraberindekilerle birlikte açılış kurdelesini kesen Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı fuar kapsamında hazırlanan 20 projenin hepsini gezerek her bir proje hakkında öğrencilerden ayrı ayrı bilgi aldı.

Fuarın gezilmesinin ardından Kaymakam Mehmet Emin Taşçı ve beraberindekiler, okul müdürü Abdullah Takım, müdür yardımcıları Naci Can Gürcenan ve Emrah Erkan bir süre sohbet etti.

