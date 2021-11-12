Ambulansla kamyon çarpıştı; 2 sağlık çalışanı yaralandı

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Onur KAYAVolkan KURU/ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde hasta taşıyan ambulansla, kamyonun çarpıştığı kazada 2 sağlık çalışanı yaralandı.

Kaza, Çerkezköy'ün Veliköy Mahallesi mevkisindeki ışıklı kavşakta meydana geldi. Çorlu'dan aldığı hastayı Çerkezköy'deki hastaneye götüren Sercan Köksalan yönetimindeki 59 EM 142 plakalı özel hastaneye ait ambulans ile Harun Ç. yönetimindeki 59 JB 544 plakalı kamyon, ışıklı kavşakta çarpıştı. Kazada ambulans şoförü Sercan Köksalan ile sağlık personeli Ahunur Demirci yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla özel hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çerkezköy Onur KAYA-Volkan KURU

2021-11-12 14:38:01



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