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Bakan Soylu: "80 ilimizin Risk Azaltma Planı tamamlandı, inşallah İstanbul'un da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak"

İHA

Bakan Soylu: "80 ilimizin Risk Azaltma Planı tamamlandı, inşallah İstanbul'un da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak"

Tekirdağ'da gerçekleştirilen uluslararası AB MODEX tatbikatına katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, afetlere karşı 80 ilin Risk Azaltma Planı'nın tamamlandığını, İstanbul'un da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacağını belirterek, "Özellikle son 2 yılda ülkemizde meydana gelen afetlere bu plan kapsamında başarılı şekilde müdahale ettik" dedi.
Uluslararası AB MODEX tatbikatında senaryo gereği meydana gelen 7.5 büyüklüğündeki deprem sonrası arama ve kurtarma ekipleri daha önce oluşturulan yıkıntıların arasına girerek arama çalışması yaptı. Tatbikatta ekipler deldikleri duvarların arasından binalara girerek, senaryo gereği yüksekten yaralı kurtarma, yıkıntıların arasında yaralı kurtarma operasyonu gerçekleştirdi. Türkiye dahil 7 ülkenin arama kurtarma ekiplerinin katıldığı tatbikatı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Vali Alain Thirion da yakından izledi.
Bakan Soylu yaptığı açıklamada, "Afet yönetimini afet öncesi, afet anı ve afet sonrası olmak üzere üç başlıkta ele alarak bütüncül bir yaklaşım benimsedik. Her üç başlıkta da kendine ait bir plan ve strateji oluşturduk. Afet öncesi için Türkiye Risk Azaltma Planı TARAP'ı hazırladık. Bunun il bazlı planları var. Şu an 80 ilimizin Risk Azaltma Planı tamamlandı. İnşallah İstanbul'un da yıl sonuna kadar tamamlanmış olacak. Afet anı için de müdahale stratejimizin temelini oluşturan ve kısa adı TAMP olan Türkiye Afet Müdahale Planı'nı hazırladık. Özellikle son 2 yılda ülkemizde meydana gelen afetlere bu plan kapsamında başarılı şekilde müdahale ettik. Gerek müdahale kapasitesi, gerekse kurumlar arası koordinasyon anlamında gerçekten çok ciddi faydasını gördük. Afet sonrası iyileştirme için de Türkiye Afet Sonrası İyileştirme Planı'nı (TASİP) hazırladık. Bu alanda da hızlı sonuç alıyoruz. Gerek hasar tespiti, gerek hak sahipliği, gerekse hayatın normalleştirilmesi anlamında tüm vatandaşlarımız ve afetzedelerimiz tarafından takdir edilen bir kapasite ortaya koyabiliyoruz. Burada Cumhurbaşkanımızın hakkını teslim etmek lazım. Ortaya koyduğu afet yönetim vizyonu, meseleye doğrudan nezaret etmesi, Türkiye’nin bugünkü afet müdahale kapasitesine ulaşmasını sağlamıştır" dedi.
Bakan Soylu, elde ettikleri sonuçları tatbikatta diğer ülke temsilcileri ile paylaştıklarını dile getirerek, "İllerimizde envanterimizde olan tüm iş makinesinin bilgilerini ve özelliklerini fotoğrafları ile belirleyecek şekilde bir yazılım gerçekleştirildi. Bu sayede afet anlarında ihtiyaç duyduğumuz araç ve iş makinelerinin hangi illerden takip edileceği, şoför ve plaka bilgileriyle birlikte takip edilebilecek ve en seri şekilde afet bölgesine ulaşması sağlanacak yazılım geliştirdik. Çok daha üst seviyeye çıkardık. Afet alanına geldiği zaman da bunun doğru şekilde nasıl yönlendirilmesinin sağlanacağını belirledik. Bu sayede enkaz kaldırma çalışmalarında verimlilik arttırılmış, olası bir karmaşanın da önüne geçilmiş olmamaktadır. Bu sistemin de ilk denemesini bugün bu tatbikatta başarı ile gerçekleştirdik" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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