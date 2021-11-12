Bakan Soylu: 80 ilimizin risk azaltma planı tamamlandı (2)

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TATBİKATA DENİZDE DEVAM EDİLDİ

Tekirdağ'da düzenlenen AB-Modex Saha Tatbikatı'nın ikinci bölümü, Marmara Denizi'nde gerçekleştirildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, senaryo gereği ticari ile balıkçı teknesinin liman ağzında çarpması sonucu tekne yangını çıktı. Bunun üzerine 2 kişi, denize düştü. Denize düşenlerden biri dalgıçlarca kurtarılırken, diğeri de gelen helikopterden inen dalgıç tarafından kurtarıldı. Yanan balıkçı teknesi de Sahil Güvenlik ve liman römorkörü ile söndürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Mehmet YİRUN-Ruhan YALCIN-Şafak TAŞOYAR

2021-11-12 17:10:44



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