Tekirdağ'da otomobil ile kamyon çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı



Şenol AKSOY/SARAY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Saray ilçesinde, otomobil ile kamyonun çarpıştığı kazada Yağmur Toprak (16) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Saray ilçesine bağlı Çukuryurt Mahallesi yakınlarındaki kavşakta meydana geldi. Onur Çiğdem (19) yönetimindeki 59 ABT 892 plakalı otomobil ile İbrahim Dolugün'ün kullandığı 34 GL 6207 plakalı kamyon, kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil sürücüsü Onur Çiğdem ile Esile Atakan (15), Yağmur Toprak ve kamyon sürücüsü İbrahim Dolugün, yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi kaza yerinde yapılan yaralılar, Saray Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Yaralılardan durumu ağır olan Yağmur Toprak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların tedavisi devam ederken, polis, kazayla ilgili soruşturmasını sürdürüyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Saray Şenol AKSOY

2021-11-13 00:53:27



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.