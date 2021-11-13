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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı

İHA

Tekirdağ’da Sahil Güvenlik Komutanlığı Hizmet birimi açıldı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Yat Limanında Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin açılışı gerçekleştirildi.
Tekirdağ’ın Süleymanpaşa İlçesinde bulunan Yat Limanında Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin açılışına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Tekirdağ İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç, ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birim personeli katıldı. Katılımcıların alana gelmesiyle açılış kurdelesi kesildi. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin hayırlı olması temennisinde bulundu. Hizmet biriminin açılışında pasta da kesilerek, ikramlarda bulunuldu.

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