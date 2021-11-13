Tekirdağ'da, Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binası açıldı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da, Yat Limanı içinde kurulan Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yat Limanı içindeki Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet binasının açılışına; Vali Aziz Yıldırım, AK Parti Tekirdağ milletvekilleri Çiğdem Koncagül ve Mustafa Yel, Sahil Güvenlik Komutanlığı Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Tuğamiral Tayfun Paşaoğlu, Sahil Güvenlik Komutanlığı İstanbul Grup Komutanı Yarbay Özgür Koçan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, İl Jandarma Komutanı Albay Osman Kılıç ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli katıldı. Vali Yıldırım'ın Sahil Güvenlik Komutanlığı personelini selamlamasının ardından açılış kurdelesi kesildi. Vali Yıldırım, Süleymanpaşa Sahil Güvenlik Komutanlığı hizmet biriminin hayırlı olması dileğinde bulundu. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-13 14:11:11



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