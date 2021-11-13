Otomobiliyle polise çarpıp kaçan sürücü yakalandı

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Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da uygulama yapan trafik ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan A.U.K. (20), otomobiliyle polise çarparak kaçtı. Hafif yaralanan polis memuru hastaneye kaldırılırken, A.U.K., yolu kesen ekipler tarafından yakalandı.

Malkara-Tekirdağ karayolunun 5'inci kilometresinde sabah saatlerinde uygulama yapan polis ekipleri, şüphe üzerine 59 FA 266 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü A.U.K., ihtara uymadı, polis memuru Y.K.´ye çarparak kaçtı. Polis memuru hafif yaralanırken, ekipler şüphelinin peşine düştü. Muratlı ilçesi kavşağında yolu kesip önlem alan polis ekipleri, . A.U.K.´yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yaralanan polis memuru ambulansla Tekirdağ Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

ARACININ MUAYENESİ OLMADIĞI İÇİN KAÇMIŞ

Sağlık kontrolünden geçirildikten sonra polis merkezine götürülen A.U.K.´nin ilk ifadesinde otomobilinin muayenesi bulunmadığı için korkup kaçtığını söylediği belirtildi. A.U.K.´nin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-13 15:13:03



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