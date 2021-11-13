Kadınlardan 'Neden olmasın' sloganıyla halı sahada futbol maçı



Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)- TEKİRDAĞ'da, şirket tarafından organize edilen halı saha turnuvasında kadın çalışanlar, kendi aralarında takım kurup, 'Neden olmasın' sloganıyla halı saha maçına çıktı. Kadınlar, top koştururken, eşleri ve seyirciler tarafından ilgiyle izlendi.

Kentte şirketin daha önce erkekler arasında halı sahada futbol turnuvası düzenlemesi üzerine kadın çalışanlar da 'Neden olmasın' sloganıyla halı sahada futbol turnuvası organize etti. Şirketin Trakya genelinde çalışan kadın personelinden oluşan 13 takımın katıldığı turnuva, çekişmeli maçlar oldu. Turnuvanın finaline 'Bayan Münih' ve 'Real Women' adındaki takımlar kaldı. Kadınlar, sahada kıyasıya mücadele ederken, eşleri ve diğer seyirciler de maçı ilgiyle izledi. Kadınların final maçı 1-1 sonuçlanınca penaltı atışlarıyla rakibini 5-4 yenen 'Bayan Münih' turnuvanın şampiyonu oldu.

Maç öncesi kadın çalışanlardan Yaprak Yoruç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Ülkemizde, futbol için 'sadece erkeklere özgü bir spordur' algısı bulunuyor. Bu algı, son yapılan organizasyonlar ve yatırımlarla yavaş yavaş değişiyor. Biz de kadınlar olarak alışılagelmiş bu düşünceyi kırmak ve bu değişimleri desteklemek için 'Neden olmasın' diyerek takımlarımızı kurduk ve sahaya çıktık. Sporun kadınıerkeği olmadığını göstermek istedik. Bu sayede belki de tüm kadınlarımıza örnek olarak yeşil sahalardaki sayımızı attırabiliriz, diye düşündük. Hem eğlendik hem de güzel oyun oynayarak erkeklerden oluşan takımlarımıza destek olduk" dedi.

Genel müdür Reşit Bilgili de ortak etkinlik yapmak istediklerini belirterek, "Bir halı saha turnuvası düzenledik. İnşallah ilk olarak başladık. Geleneksel hale getireceğiz. Bu aktiviteler sayesinde ekibin ortak birlikteliği, daha çok kaynaşma, grubun gücünü hissetme amaçlarını güttük. Çok heyecanlı ve güzel hatıralar oldu. Sporun her zaman desteklenmesi gerekiyor hatta kadın futbol takımız da var. Bütün arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-13 15:19:07



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