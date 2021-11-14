Uluslararası dev tatbikat sona erdi Tatbikattan geriye nefes kesen görüntüler kaldı

Tekirdağ’da organize edilen uluslararası AB MODEX Tatbikatı sona erdi. Tatbikattan geriye nefes kesen görüntüler kaldı.

Avrupa Birliği (AB) Sivil Koruma Mekanizması tarafından afet ve deprem sonrası arama kurtarma ve tıbbi müdahaleye ilişkin faaliyetlerde deneyim kazanmak amacıyla organize edilen AB MODEX Tatbikatı'na Fransa, Avusturya, İspanya, İtalya, Bulgaristan, Yunanistan'dan 378, Türkiye'den ise bin 337 kişi olmak üzere toplam bin 715 personel katıldı. ABModex Saha Tatbikatı önceden oluşturulan senaryo gereği 7,4 büyüklüğündeki depreme müdahale için Tekirdağ'a gelen ekiplerin arama kurtarma çalışmaları ile başladı. Tatbikata katılan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye AB Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus MeyerLandrut, AFAD Başkanı Vali Yunus Sezer, Fransa Sivil Güvenlik ve Kriz Yönetimi Genel Müdürü Vali Alain Thırıon da nefese kesen görüntüleri izledi. Tatbikat, yüksek katlardan kurtarma, denizden yangına müdahale, vinçten kurtarma, ulaşım kazası, suda kayıp araması, medikal kurtarma, helikopter ile medikal tahliyelerin yapılmasıyla başarıyla tamamlandı. Tatbikatta yeni arama ve kurtarma cihazları denenirken, aynı zamanda kurtarma ekipleri büyük afetlerde birlikte çalışma ve işbirliği konusunda deneyim kazandı. Dev tatbikattan geriye ise nefes kesen görüntüler kaldı.

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