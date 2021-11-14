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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında (3)

DHA

Çifte vatandaşlar Bulgaristan'daki seçimler için sandık başında (3)


ÖZTRAK: KATILIMIN YOĞUN OLMASI BİZİ MUTLU ETTİ
CHP Parti Sözcüsü ve Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, Çorlu ilçesinde Bulgaristan seçimleri için oy kullanılan okulları ziyaret etti. Seçimlere soydaşların yoğun ilgi göstermesinin sevindirici olduğunu belirten Öztrak, "Şu önemli bir gelişme; bugün baktığımız bugün çok yoğun bir katılım var.  Katılımın yoğun olması bizi çok mutlu ediyor. Bulgaristan demokrasisine çok ciddi katkısı olacağını düşünüyoruz. Yetmez aynı zamanda Bulgaristan-Türkiye ilişkilerini gelişmesine, Türkiye'nin Avrupa Birliği ilişkilerine de katkıda bulunacak bir husus. Dolayısıyla bugün oy kullanma hakkına sahip kişilerin gelip görevlerini yapmaları çok büyük bir mutlulukla karşılıyoruz. Hatırlayacaksınız kaç dönemdir belediye başkanlarımızla birlikte bu oy kullanımı konusunda kolaylaştırıcı bir rol oynamak için büyük bir çaba gösteriyorduk. Bu seçimlerde nihayet hükümetin de katkı verdiğini gördük. Demek ki aklı selimin yolu buymuş. Aklı selimin yolu bölmekten değil; birleştirmekten geçiyormuş. Umalım ki; bu seçimler hem Bulgaristan -Türkiye arasındaki ilişkilerin gelişmesinde hem de Türkiye'nin Avrupa Birliği ile olan ilişkinin gelişmesine katkı olur" diye konuştu.
TATBİKATA GELİP OY KULLANDILAR
Tekirdağ'da AB Sivil Koruma Mekanizması tarafından organize edilen, AB-Modex Saha Tatbikatı'na katılmak için kentte gelen Bulgaristan ekibinde bulunanlar da ülkelerindeki seçimler için oy kullandı. 50'nci Yıl Ortaokulu'na gelen ekip, yoğunluk nedeniyle bir süre okul önündeki kuyrukta bekledi. Kuyruğun uzun olması nedeniyle ekip, Muratlı ilçesindeki okula gönderilerek, burada oy kullanmaları sağlandı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN-Şafak TAŞOYAR
2021-11-14 16:08:24

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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