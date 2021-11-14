Göçmenler sandık başına gitti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde çifte vatandaşlar, Bulgaristan’daki Parlamento ve Cumhurbaşkanlığı Seçimleri için sandık başına gitti.
Seçimler için Muratlı’da 1, Tekirdağ genelinde 12 sandık kuruldu. Muratlı’da çifte vatandaşlar, Muratlı Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nde kurulan sandıkta oy kullandı. Çifte vatandaşların oy verme işlemlerinden önce sandık görevlilerince pasaport ve kimlik bilgileri kontrol edildi.
Bulgaristan’da zamanında Türklerin çok büyük sıkıntılar çektiğini dile getiren bazı seçmenler, şimdi haklarını alabilmek için oylarını kullandıklarını söylediler.
Seçime katılımın yoğun olduğu gözlemlenirken, ilk kez bir TürkMüslüman Cumhurbaşkanı adayının da seçim yarışında olduğu hatırlatıldı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.