Gönül elçileri, esnafa destek vermeye devam ediyor

Samuray kılıçlı katil Can Göktuğ Boz’un fotoğrafı ortaya çıktı

Tekirdağ Süleymanpaşa Belediyesi, gönül belediyeciliği hizmet anlayışının bir göstergesi olarak başlattığı gönül elçileri uygulaması ile Süleymanpaşa’da faaliyet gösteren esnaflar başta olmak üzere, her kesime gönül eli uzatmaya devam ediyor.

Korona virüsü salgınının yaklaşık 2 yıldır yıkıcı etkisini sürdürdüğü, ekonomik yaraların sarılmaya çalışıldığı süreçte özelikle esnafla sürekli olarak doğrudan temas kuran ve ihtiyaçlarını tespit eden, talep ve beklentilerini Süleymanpaşa Belediyesinin ilgili birimlerine ileten gönül elçileri, esnafın zor dönemlerde ayakta kalmasına destek olmuştu.

Esnaf ziyaretleri sürüyor

Gönül elçileri ekipleri, ziyaretlerini sürdürerek esnafın nabzını tutmaya, Süleymanpaşa Belediyesinin desteğini iletmeye devam ediyor. Ekipler, Süleymanpaşa’da bulunan pasajlar ve iş hanlarına ziyaretler gerçekleştiriyor, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel’in selamlarını aktarıyor, esnaf ve girişimcilerin taleplerini not ederek ilgili müdürlüklere yönlendiriyor.

Konuyla ilgili Süleymanpaşa Belediyesi Halkla İlişkiler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, iki yıldan beri başarıyla yürütülen gönül elçileri projesinin salgın sürecinde dahi aksamadan sürdürüldüğü, her kesimden vatandaşa hizmet ulaştırılmasında ve belediye vatandaş iletişiminde önemli bir rol oynayarak aracılık yaptığı ifade edildi. Açıklamada, vatandaşların memnuniyet duyduğu gönül elçileri uygulamalarının önümüzdeki süreçte de aralıksız devam edeceği belirtildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.