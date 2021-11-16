Tekirdağ'da FETÖ operasyonunda 1 kişi tutuklandı

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Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 6 kişiden biri tutuklandı.

Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ soruşturması çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirildi. Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki sorgulamalarının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.K., H.G. ve O.Ç. yurt dışı yasağı konularak serbest bırakılırken, B.K. ile Y.Y. ise Cumhuriyet Başsavcılığınca serbest kaldı. R.T. ise tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

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