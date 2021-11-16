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Tekirdağ’da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

İHA

Tekirdağ’da otomobil ile askeri personel servisi çarpıştı: 14 asker yaralı

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde askeri personel taşıyan servis ile otomobil çarpıştı. Kazada 1'i ağır 14 askeri personel yaralandı.
Kaza, Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesine bağlı TekirdağMalkara yolu Beşiktepe kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Beşiktepe Kışlası’ndan mesai bitiminden çıkan askeri personeli taşıyan M.C. idaresindeki 59 S 0147 plakalı askeri servis aracı, kışladan çıkıp Beşiktepe Kavşağından Süleymanpaşa ilçesine dönüşe geçtiği sırada, Süleymanpaşa istikametinden gelerek kavşağa giren D.A. idaresindeki 34 EY 1258 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle askeri personel taşıyan araçta bulunan 14 asker yaralandı. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda ambulans sevk edildi. Kaza alanına gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi yaparak, yaralıları Tekirdağ’daki çeşitli hastaneye sevk etti.
Bölgeye gelen jandarma ve polis ekipleri de kaza bölgesinde güvenlik önlemleri aldı. Yaralı askerler hastanede tedavi altına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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