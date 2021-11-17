Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme toplantısı yapıldı

Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi yatırım konularının başvuru şartları ve uygulamaları hakkında toplantı gerçekleştirildi.

Tekirdağ İl Tarım ve Orman İl Müdürlüğü toplantı salonunda, Tarıma Dayalı Ekonomik Yatırımların Desteklenmesi ve Tarıma Dayalı Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi yatırım konularının başvuru şartları ve uygulamaları hakkında, kent genelindeki tarımsal amaçlı oda, birlik personeli ve tarım danışmanlarına yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Toplantıda Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Ahmet Tokgöz, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından Kırsal Kalkınma Destekleri başvurularının bakanlığın internet sitesi üzerinden başladığını, ayrıca buradaki amacın potansiyel yatırımcıların proje başvurularının doğru ve zamanında yapılmasını sağlamak olduğunu belirterek desteklerin Tekirdağ’a hayırlı olması temennisinde bulundu.

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