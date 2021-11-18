Tekirdağ'da cezaevi personeline afet eğitimi

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Tekirdağ AFAD eğitmenleri tarafından Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeline afet bilinci konusunda eğitim verildi.

Tekirdağ AFAD eğitmenleri tarafından kurum ve kuruluşlara yönelik afet farkındalık eğitimleri devam ediyor. 2021 yılı "Türkiye Afet Eğitim Yılı" kapsamında Tekirdağ 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeline "Afet Bilinci" eğitimi verildi. Eğitimde

katılımcılara ilk 72 saat, afet türleri, afetin etkileri, yaşanılan mekânlardaki risklerin azaltılması ve afet sırasında ve sonrasında doğru davranış şekilleri konularında bilgilendirme yapıldı.

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