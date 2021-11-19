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195 kaçak göçmenin yakalandığı tekne çalıntı çıktı

DHA

195 kaçak göçmenin yakalandığı tekne çalıntı çıktı


Nuri ÇAĞLAR/ŞARKÖY (Tekirdağ), (DHA)TEKİRDAĞ'ın Şarköy ilçesi açıklarında yakalanan 195 kaçak göçmenin içinde bulunduğu teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. İfadesi alınan göçmenler, İtalya'ya gitmek için insan kaçakçılarına kişi başı 6 bin dolar ödediklerini söyledi. 
Marmara Denizi'nin Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında devriye görevi yürüten Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dün şüphelendikleri balıkçı teknesini durdurdu. Yapılan kontrolde Yunanistan'a gitmeye çalışan farklı uyruklardan 195 kaçak göçmen yakalandı. Göçmenler tekneyle birlikte Şarköy Limanı'na getirildi. Aç ve susuz olan olduklarını söyleyen göçmenlerin yiyecek ve su ihtiyaçları karşılandı. Limandaki işlemlerin ardından göçmenler, geceyi geçirmeleri için Şarköy'de öğrenci yurtlarına yerleştirildi. 
TEKNE KULLANMAYI ÖĞRENİP KAÇTILAR
Kaçakların içinde yakalandığı 'Kibar Kaptan' adlı teknenin İstanbul'dan çalındığı ortaya çıktı. Sahiplerinin güvenlik güçlerine teknelerinin çalındığı yönünde ihbarda bulundukları belirtildi.
Bu arada, insan kaçakçılarının göçmenlerden birine tekneyi kullanmayı öğretip, izleyecekleri rotayı da verdikten sonra kaçtıkları tespit edildi. İfadelerine başvurulan göçmenler, daha iyi bir yaşam için önce Yunanistan'a, ardından da İtalya'ya gitmek istediklerini belirterek insan kaçakçılarına kişi başına 6 bin dolar para ödediklerini söyledi.
Güvenlik güçleri, tekneyi çalan ve kaçak göçmenleri Yunanistan'a götürmeye çalışan insan tacirlerini yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Sarköy Nuri ÇAĞLAR
2021-11-19 16:03:12

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