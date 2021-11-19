TREDAŞ Müşteri Hizmetleri’nde bir yenilik daha ilk yapay zeka dijital asistan devreye alındı

Avrupa Elektrik Dağıtım Sektörünün ilk yapay zeka dijital asistanı “tredaş enerjik” sosyal medyada da devreye alındı

Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) tarafından devreye alınan, müşteri hizmetleri yönetiminde Avrupa’nın ilk ve tek yapay zeka destekli dijital asistan uygulaması “TREDAŞ Enerjik”e bir yenilik daha eklendi. TREDAŞ, projeyi genişleterek sosyal medya eklentilerini müşterilerinin kullanımına sundu. Avrupa elektrik dağıtım sektöründe bir ilk olan yazılı ve sözlü insan konuşmasını taklit edebilen dijital asistan uygulaması TREDAŞ Enerjik’i 2019 yılında devreye alan Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş., yine sektöründe bir ilke imza atarak sosyal medya araçları olan Facebook ve İnstagram eklentilerini müşterilerinin hizmetine sundu.

Dijital Asistan TREDAŞ Enerjik’i kullanan müşteriler, zamandan tasarruf ederken, taleplerini saniyeler içinde iletebiliyor. Google Asistan uygulaması ile entegre çalışan “TREDAŞ Enerjik”’e artık Facebook ve İnstagram üzerinden de ulaşabilen müşteriler, elektrik dağıtım faaliyetlerine ilişkin her türlü bilgiyi müşterilerine aktarabiliyor.

“Artan Sosyal Medya Kullanımı, Müşteri Hizmetlerinde Yeni Alanlar Yaratıyor”

TREDAŞ Genel Müdürü Reşit Bilgili, Dünyada ve Türkiye’de müşteri hizmetleri alanında sosyal medyanın göz ardı edilemeyeceğini ifade etti.

Bilgili, şöyle konuştu:

“Sosyal medya gün geçtikçe kullanıcı sayısını arttıran, dünyada dijital dönüşümün bir sonucu olarak dikkat çekiyor. Artan sosyal medya kullanımı, müşteri hizmetlerinde yeni alanlar yaratıyor. İnsanların sosyal medya üzerinden birbirleriyle veya şirketlerle iletişim halinde olduğu günümüzde, bizim gibi merkezinde müşteri olan şirketler bu dijital dönüşümden geri durmamalıydı. Müşterilerimize dijital deneyim sunmak için 2019 yılında devreye aldığımız yapay zeka dijital asistan uygulamamızı geliştirerek sosyal medydaya da entegre ettik.”

Çağrı Merkezlerinde Yoğunluğu Azaltacak

TREDAŞ Çağrı Merkezi Yöneticisi Ömer Yalçın da yapay zeka dijital asistan TREDAŞ Enerjik’in Çağrı Merkezi müşteri temsilcisinin yaptığı işlemleri birebir yapabildiğini söyledi.

Yalçın, “Müşterilerimiz, Google Asistan uygulaması,Facebook Messenger ile entegre çalışan TREDAŞ Enerjik’e artık İnstagram üzerinden de ulaşabilecek. İhbar ve taleplerini saniyeler içinde bırakabilen müşterilerimize önümüzdeki dönemde TREDAŞ Enerjik’ in farklı alanlarda da karşımıza çıkacağının müjdesini de vermek isterim.”

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