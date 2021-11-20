Tekirdağ´da tarihi eser operasyonu: 3 gözaltı



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA) - TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde düzenlenen operasyonda çeşitli ebatlarda 13 parça tarihi eser ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ellerinde tarihi eser bulunduğu saptanan şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Adreslerde yapılan aramalarda, 13 parça çeşitli ebatlarda üzerlerinde yazı ve figürler bulunan tarihi nitelikte olduğu değerlendirilen madeni para, heykel, tarak ve 3 bin 343 gram madeni külçe, 1 ruhsatsız av tüfeği, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan S.B., Z.B. ve H.B. ile ilgili soruşturma sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-20 13:38:34



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