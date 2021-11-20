Polisten drone destekli uygulama

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Tekirdağ’da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince drone destekli uygulama gerçekleştirildi, kural ihlali yapan sürücüler durdurularak uyarıldı.

Trafik düzeni ve güveninin sağlanması amacıyla, “Algılanan yakalanma riski duygusunun sürekli ve üst düzeyde tutulabilmesi için" Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlilerince, drone tipi hava aracıyla trafik denetimi gerçekleştirildi. Atatürk Bulvarı üzeri İskele Kavşağında gerçekleştirilen kontrollerde, emniyet kemeri kullanmama, kask takmama, seyir halinde iken cep telefonu kullanma, hatalı şerit değiştirme gibi trafik kurallarını ihlal eden sürücüler kontrol noktasında durdurularak uyarıldı.

Ayrıca trafikte kurallara uymanın hayatı öneme sahip olduğu farkındalığının oluşturulması amacıyla sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Drone destekli trafik denetimlerinin planlamalar çerçevesinde şehrin farklı noktalarında yapılmaya devam edileceği bildirildi.

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