Hırsızlık şüphelileri, 500 saatlik görüntü kaydından yakalandı

Mehmet YİRUN/ ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde, 11 hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 4 şüpheli, 500 saatlik kamera görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. Tutuklanan şüphelilerden birinin, cezaevinden izinli çıktığı öğrenildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, son 1 hafta içinde iş yeri, ev ve araçlardan 11 hırsızlık ihbarı yapılması üzerine çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki 150 güvenlik kamerasına ait 500 saatlik görüntüleri mercek altına alan ekipler; D.G., S.E., S.Ö. ve S.İ.'yi evlerine yapılan baskınla yakaladı. Hırsızlık suçlarından çok sayıda kaydı saptanan şüphelilerden S.Ö.´nün, aynı suçtan girdiği cezaevinden koronavirüs tedbirleri kapsamında izinli olarak çıktığı belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Şüphelilerin araçtan 2 dakikada hırsızlık yaptığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-11-20 14:51:58
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