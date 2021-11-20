Çorlu´da `Huzur 59´ uygulaması

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ),(DHA) - TEKİRDAĞ´ın Çorlu ilçesinde 500 polisin katıldığı `Huzur 59´ uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada üzerlerinde uyuşturucu bulunan ve aranması olan 4 kişi gözaltına alındı.
Çorlu Emniyet Müdürlüğü tarafından ilçede 500 polisin katılımıyla `Huzur 59´ asayiş uygulaması yapıldı. Polis ekipleri ilçe giriş ve çıkışları ile belirli noktalarda uygulama noktaları oluşturdu. Noktalarda araçlar arandı, kusurlu görünen araç sürücülerine ceza kesilirken eksik evrakları olan 5 araç trafikten men edildi. Sokaklarda kimlik kontrolü ile genel bilgi taraması yapan polis ekipleri üzerinde satışa hazır uyuşturucu bulunan 2 kişi ile aranması olduğu belirlenen 2 kişi olmak üzer e4 kişi gözaltına alındı. Polis, maskesiz gezen vatandaşlara da maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. DHA-Bölge Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN
2021-11-20 21:59:09
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