Tekirdağ’da öğrenciler ders başı yaptı

Tüm yurtta olduğu gibi Tekirdağ’da da 20212022 Eğitim Öğretim Yılı’nda ara tatilin sona ermesiyle öğrenciler ders başı yaptı.

20212022 eğitim ve öğretim döneminin 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayan ilk ara tatilinin bugün sona erdi. Ara tatilin sona ermesiyle Tekirdağ’daki öğrenciler ders başı yaparak, korona virüs tedbirleri kapsamında maske, mesafe ve hijyen çerçevesinde sınıflarına girdi.

Tekirdağ’da 200 bin 396 öğrenci arkadaşlarınla özlem giderdi, bahçede zil çalana kadar çeşitli oyunlar oynadı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.