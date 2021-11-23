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Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

İHA

Yağış kaza getirdi: 3 araç çarpıştı yolda uzun kuyruklar oluştu

Merkez Süleymanpaşa ilçesinde yağış kazaları beraberinde getirirken, kayganlaşan yolda 3 araçlı trafik kazası meydana geldi. Kaza sebebiyle yolda uzun kuyruklar oluştu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarından sonra dün geceden itibaren Tekirdağ’da etkili olan sağanak yağış kazaları da beraberinde getirdi. Kaza, Tekirdağ Şehir Hastanesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Tekirdağ istikametinden İstanbul istikametinde doğru seyir halinde olan 3 araç kayganlaşan yolda çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrulan 3 araçta maddi hasar meydana gelirken, herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmaması rahat bir nefes aldırdı.

Yol trafiğe kapandı
Kazanın meydana geldiği ilk saatlerde yola savrulan araçların yolu kapatması sebebiyle Tekirdağ’dan İstanbul yönüne trafik akışı bire süre sağlanamazken, yolda yaklaşık 3 kilometrelik kuyruk oluştu. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekiplerinin çalışması ile yol bir süre tek şeritten sağlandı. Araçların yoldan çekilmesi ile İstanbulTekirdağ yolu normale döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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