Kaymakam Taşçı ilçedeki okulları inceledi

Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı, ara tatilin ardından yeniden eğitimöğretime başlayan okullarda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Beraberinde Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdullah Nayır ve Ergene İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Parıltı ile birlikte Ergene’de eğitim öğretim veren kurumlar arasında yer alan ve yenileme çalışmaları devam eden Atatürk Çok Programlı Lisesi ve Yıldırım Beyazıt Han Ortaokulu spor salonlarında incelemelerde bulundu.

Ergene Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Özgür Esur’dan yaygın eğitim faaliyetleri hakkında bilgiler de alan Kaymakam Taşçı ve beraberindeki protokol üyeleri Ergene İmam Hatip Ortaokulu ve Şehit Mehmet Zeki Erden İmam Hatip Lisesi'nde de incelemelerde bulundular.

Kaymakam Taşçı ve Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan, binaların fiziki durumları ve okul öncesi eğitime erişimin arttırılması çalışmaları hakkında okul müdürlerinden bilgi aldı. Programın ardından Ergene’den ayrılan Tekirdağ İl Milli Eğitim Müdürü Ersan Ulusan eğitim öğretim faaliyetlerine yaptığı katkılardan dolayı Kaymakam Taşçı’ya teşekkür etti.

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