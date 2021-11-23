Lüleburgaz'da trafik kazası: 1 ölü

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Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti.

Kaza, Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesi Ahmetbey beldesinde meydana geldi. İddiaya göre, M.C. idaresindeki 39 EE 989 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıktı. Takla atan araçta bulunan ilkokul öğrencisi A.S.C. ağır yaralandı.

Olay yerine gelen ambulansla Lüleburgaz Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırılan küçük çocuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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