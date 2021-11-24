Tekirdağ’da Öğretmenler Günü etkinlikleri

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Tekirdağ’da 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Tekirdağ eski valilik önünde bulunan Atatürk Anıtı'na İl Milli Eğitim Müdürlüğünce çelenk sunuldu. Çelenk sunumunun ardından saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı okundu. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ve milletvekillilerin Öğretmenler Günü için gönderdikleri mesajların okunmasıyla tören sona erdi. Törene protokol üyeleri, kurum müdürleri ve siyasi parti temsilcilerinin yanı sıra çok sayıda öğretmen katıldı.

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