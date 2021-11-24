Tekirdağ’da 6 aydır maaş alamayan madenciler eylem yaptı

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde özel bir maden şirketinde çalışan bir grup işçi, 6 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle maden şirketinin önünde eylem yaptı.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde çalıştıkları maden şirketinden 6 aydır maaşlarını alamadıklarını ileri süren bir grup işçi, söz konusu maden şirketinin önünde eylem gerçekleştirdi. Maden şirketinin önünde bir araya gelen işçiler, pankartlar açtıktan sonra çeşitli sloganlar atarak, 6 aydır ödenmeyen maaşlarının ödenmesi talebinde bulundu.

İşçiler adına açıklama yapan sendika yetkililerinden Başaran Aksu, “Bizler madencileriz, sabrımız güçlüdür fakat sabrımızı sınamayın çünkü birliğimiz de güçlüdür. Bu hayat pahalılığı koşullarında işçilerin alın teriyle kazandığı maaşlarını bile vermeyerek madencilerin ve ailelerinin tüm yaşam koşullarını esir altına alanlar ve aylarca oyalayanlara son sözümüz, ivedilikle madencilerin maaşlarını ve tazminatlarımızı verin. Her yere geliriz. Size ait olan her şirketin önünde tüm yasal haklarımızı kullanarak eylemler gerçekleştiririz. Asla bırakmayız peşinizi. İşçinin maaşına çöküyorlar, işçinin tazminatına çöküyorlar. İşçiye bugün git yarın gel diyorlar. Dolayısıyla yoksulluk ve çaresizlik içerisinde işçinin gidecek kapısı yok. Kime gitse kapılar kapanıyor. İşçinin hakkını dolandıranlar karşısında asla korkmayız, asla titremeyiz. İşçinin hakkı üzerinde servet kuranların, işçinin hakkını dolandıranların karşısına çıkarız. Bu maaşları, bu tazminatları ödeyeceksiniz. Başka çıkış yolu yok” dedi.

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