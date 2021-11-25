Paket servis motosikletiyle otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde Yaşaroğlu Market önünde meydana geldi. İddiaya göre, Perihan M. sevk ve idaresindeki 59 ACH 276 plakalı otomobil, P.A. (15) yönetimindeki paket servis motosikletiyle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle yere düşen paket servis sürücüsü yaralandı. Diğer aracın sürücüsü Perihan M. ise yaralı genci aracı ile Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürdü.

İhbar üzerine olay yerine giden Emniyet Trafik ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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