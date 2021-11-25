Tekirdağ’da operasyon: 3 kilo uyuşturucu ele geçirildi

Tekirdağ’da 3 adrese yönelik düzenlenen operasyonda 3 kilo 88 gram uyuşturucu madde ve Hint Keneviri ele geçirilirken, olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerince, Malkara ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 farklı adreste yapılan aramalarda, 3 kilogram 88 gram kubar esrar maddesi, bir miktar Hint Keneviri tohumu, bir miktar kurutulmuş Hint Keneviri bitkisi, 1 adet çalışır vaziyette hassas terazi, 1 adet ahşap kabzeli üzerinde ibare bulunmayan çift kırma tabir edilen av tüfeği, 2 ayrı kutu içerisinde toplam 40 adet 16 cal av fişeği, 1 adet esrarı toz haline getirmeye yarayan öğütücü aparat ele geçirildi.
Konu ile ilgili 2 şahıs yakalanarak adli işlemlere başlandı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.