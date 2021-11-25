Tekirdağ'da kadınlar polisler, KADES'i anlattı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'da kadın polisler, İçişleri Bakanlığı'nın, kadına yönelik şiddetin önlenmesine yönelik uygulaması olan Kadın Destek Uygulaması (KADES) hakkında kadınlara bilgi verdi, onların telefonlarına yüklemelerini sağladı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, Süleymanpaşa ilçesindeki bir AVM ile semt pazarında bilgilendirme programı yapıldı. Programda kadın polisler, KADES uygulamasını anlattı. Kadınlar da telefonlarına uygulamayı yükledi. Polisler, kadınlara uygulamanın içeriği ve nasıl kullanılacağı hakkında detaylı bilgi verdi. Ayrıca, etkinlikte, kadınlara şiddete karşı bilgilendirme broşürleri de dağıtıldı. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2021-11-25 16:51:36
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