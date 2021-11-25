Dünyanın en büyük konteyner gemilerinden 'MSC Samar' Tekirdağ'da



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- DÜNYANIN en büyük konteyner gemilerinden Panama bandıralı 'MSC Samar' Tekirdağ'da Asyaport Limanı'na yanaştı.

Mısır'ın Port Said Limanı'ndan yola çıkan 400 metre uzunluğunda, 62 metre genişliğinde ve 232 bin 618 groston ağırlığındaki 'MSC Samar' gemisi, Tekirdağ'da bulunan Asyaport Limanı'na yanaştı. Asyaport Limanı Planlama Müdürü Gökmen Azaklı, gazetecilere yaptığı açıklamada, MSC Samar'ın Türkiye'ye gelen en büyük konteyner gemisi olma özelliğini taşıdığını söyledi. Geminin yarın Tekirdağ'dan ayrılacağını belirten Azaklı, "Gemi Avrupa limanlarındaki sıkışıklıktan dolayı Asyaport'a yanaştı. Bu gemi ülkemizde sadece bu limana yanaşabiliyor. Bu büyüklükteki gemiler sadece limanımızda elleçlenebiliyor. Gemi, 3 bin 82 konteyner tahliyesi yapıldıktan sonra limandan ayrılacak. Bizim için son derece gurur verici bir olay. Bu tür büyük gemiler uğrak yaptıkları ülkelerin ekonomisini ve denizcilik sektöründeki önemini ortaya koyarlar" dedi.

Azatlı, gemi kaptanına plaket verdi.DHA-Ekonomi Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2021-11-25 17:48:02



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