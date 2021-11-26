Emniyetten uyarı: “Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir”

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelede Şube ekiplerince gazetecilere yönelik siber suçlarla mücadele konusunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Seminerde, “Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir” vurgusu yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadelede Şube ekipleri kent genelinde başta çocuklar ve öğrenciler olmak üzere tüm vatandaşları güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında bilinçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Siber suçların gerçekleşmeden engellenmesi, maddi manevi zararların en aza indirgenmesi, farkındalık ve bilinçlendirme faaliyetleri amacıyla oluşturulan siberay programı çerçevesinde, İl Emniyet Müdürlüğü toplantı salonunda basın mensuplarına yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Alper Pasinli’de katılırken, programa katılan gazetecilere, güvenli ve bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, siber güvenlik ve teknoloji bağımlılığı konularında seminer verildi.



Sayısız katkısı var ancak bazı kavramları da beraberinde getirdi

Ülkede bilişim teknolojilerinin kullanımı ile ilgili yapılan araştırmalara göre ülke genelinde 2019 yılında evlerin internet erişimi, yüzde 88.3, cep telefonu kullanımı yüzde 98.8’e, düzenli internet kullanımı yüzde 98.3’e, internet kullanan bireylerin sosyal medya kullanımı yüzde 81.4’e internet üzerinden alışveriş yapma oranı ise yüzde 34.1’e yükseldiği açıklanırken, teknolojinin doğru kullanılması halinde insan yaşamına sayısız katkısı olduğu, ancak ölçünün kaybedilmesi takdirde beraberinde bazı sorunları getirdiği ifade edildi. Teknolojinin ortaya çıkmasıyla beraber insan yaşamına yeni kavramlarda girmeye başladı. Özellikle sokak aralarında kötü niyetli insanların olabileceği gibi sanal ortamda da kötü niyetli insanların olmasına karşın bilişim suçu, sanal suç, internet suçu ve bilgisayar suçu, siber zorbalık gibi yeni kavramlarda hayatımızdaki yerini aldığı vurgulandı.



“Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir”

Seminerde kötü niyetli sanal suçlardan korunmak için yapılan sunumda ise, “Güncellemeleri takip edin. Bilmediğiniz kaynaklardan veri indirmeyin. URL adresinde bulunan https ifadesini kontrol edin. Güçlü şifreler oluşturun. Farklı sitelerde kullandığınız şifrelerin farklı olmasına dikkat edin. Toplu ortamlarda bilgisayarınızı açık bırakmayın. Önemli verilerinizi yedekleyin. Sosyal medyada kişisel bilgilerinizi kimseyle paylaşmayın. Sanal ortamda tanımadığınız kimse ila arkadaş olmayın. Güvenli olmayan sitelerden alışveriş yapmayın. Bedava, kazandınız içerikli mesajlara karşı duyarlı olun. Kolaylıkla paylaşım yapabilirsiniz ancak geri alamazsınız. Başkalarının özel bilgilerinizle ne yaptığını bilemezsiniz. Her bilgi herkesle paylaşılmamalıdır” ifadelerine yer verildi.

Seminer sonunda “Ortam sanal olsa da işlenen suç gerçektir” vurgusu yapılırken, seminere katılan basın mensuplarına bilgilendirme broşürleri dağıtıldı.

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