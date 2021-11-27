TFF 2. Lig: Ergene Velimeşe: 1 - Turgutluspor: 2

Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TFF 2. Lig Kırmızı Grup 15. hafta maçında Ergene Velimeşe evinde ağırladığı Turgutluspor'a 21 yenildi.



Stat: Mustafa Kemal Atatürk

Hakemler: Murat Türkoğlu xx, Akın Karabacak xx, Kenan Özcan xx

Ergene Velimeşe: Emre Güler xx, Emrah Taysı xx, İbrahim Fatih Dilek xx, Yakup Alkan xxx, Gökay Iravul xx, Furkan Külekçi xx, Emre Can Atila xx (Oğuzhan Akgün dk. 73 x), Doğukan Efe xx, Savaş Polat xx, Burhan Arman xx (İsmail Düzgün dk. 81 ?), Muhammet Mahmut Emir xx

Turgutluspor: Ozan Can Oruç xxx, Marvin xx, Özgür Özdemir xxx, Erdoğan Kaya xx (Yiğit Utku Gök dk. 46 xx), Nuri Emre Akşit xx, Hamit Kulya xx (Sarper Çağlar dk. 46 xx), Serhat Kot xx (Hakan Turan dk. 70 xx), Burak Osman Gençal xx (Emirhan Özyaşar dk. 85 x), Emre Keskin xx, Mutlu Aksu Doğan xx, Burak Çoban xxx

Sarı Kartlar: Emre Atila, Yakup Alkan, Fatih Dilek, Furkan Külekçi, Mahmut Emir (Ergene Velimeşe), Nuri Emre Akşit (Turgutluspor)

Goller: Yakup Alkan (dk. 11) (Ergene Velimeşe), Burak Çoban (dk. 58), Özgür Özdemir (dk. 90+4) (Turgutluspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.