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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

İHA

Tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde tarlaya uçan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Muratlı’nın Yeşilsırt Mahallesi Kavaklıdere mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametinden Muratlı yönüne seyir halindeki Cüneyt K. (49) idaresindeki 34 ZC 0072 plakalı otomobil, sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği neticesinde direksiyon hâkimiyetini yitirmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Yaşanan kazada arabanın yan camından fırlayan sürücü, kaza mahallinde yaşamını yitirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri, sürücüye müdahalede bulunsa da Cüneyt K. hayata döndürülemedi. Jandarma ekipleri çevre güvenliğini alırken, Olay Yeri İnceleme ekipleri çağrıldı. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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