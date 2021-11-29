'Çocuklarda gribal enfeksiyon arttı, okullarda mutlaka maske takılmalı'



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA) TEKİRDAĞ Çorlu Devlet Hastanesi Başhekimi ve Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğumasıyla birlikte özellikle çocuklarda gribal enfeksiyonların arttığına dikkat çekerek, "Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası mutlak suretle el dezenfeksiyonu yapmalıyız. Okuldan eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile yıkamalıyız. Semptomu olan, üst solumun yolları enfeksiyonu semptomu olan çocuklar mutlak suretle maske takarak hem kendilerini hem de diğer arkadaşlarını korumalılar" dedi.

Doç. Dr. Mustafa Doğan, havaların soğumasıyla birlikte çocuklarda artan gribal enfeksiyonlar nedeniyle ailelerin mutlaka bir çocuk doktoru uzmanına başvurmalarını gerektiğini söyledi. Doğan, "Mevsimin getirdiği özellik nedeniyle özellikle sonbahar aylarında üst solunum yolları enfeksiyonlarında bir artış yaşanır. Üst solunum yolları enfeksiyonlarının genel bulguları ateş, halsizlik, kırgınlık, baş ağrısı olabildiği gibi karın ağrısı, bulantı, kusma gibi semptomlar da eşlik edebilir. Özellikle Covid de bu dönemde yine varlığını devam ettiren, hissettiren enfeksiyonlar arasında. Bu tür bulguları olan çocukların aileler tarafından bir çocuk hastalıkları uzmanına muayene ettirilmelerini ve doktora danışmadan ilaç kullanmamalarını öneriyoruz. Bu tür hastalıklardan korunmak için özellikle el hijyeni önemli. Okullarda, ortak eşya kullanımının olduğu veya diğer alanlarda el dezenfeksiyonu önemli. Temas öncesi ve temas sonrası mutlak suretle el dezenfeksiyonu yapmalıyız. Okuldan eve geldiğimizde ellerimizi su ve sabun ile yıkamalıyız. Semptomu olan, üst solumun yolları enfeksiyonu semptomu olan çocuklar mutlak suretle maske takarak hem kendilerini hem de diğer arkadaşlarını korumalılar. Çocukları enfeksiyonlardan korumak için yine beslenme çok önemli. Mevsime uygun beslenme. Nedir? Lahana, karnabahar gibi, havuç gibi mevsime uygun gıdalar. Artı mandalina, portakal gibi C vitamininden zengin gıdalarla bağışıklık sistemimizi kuvvetlendirmeliyiz. Yeter miktarda sıvı alımına özen göstermeliyiz. Artı uyku. Günlük en az 8 saat uyku öneriyoruz. Artı üst solunum yolları semptomları olan çocukların istirahati ve egzersiz kısıtlaması önemli. Özellikle 38 derece üzerinde ateşi olan çocukların evde egzersiz kısıtlaması ve dinlenme ile günü geçirmelerini öneriyoruz" diye konuştu.

'BEKLENEN BİR ARTIŞ'

Doç.Dr. Doğan, geçen yıla oranla bu yol gribal enfeksiyon hastalıklarının artığını ifade ederek, "Bu yıl geçen yıla göre bizim kendi gözlemimiz kata varan bir artış var. Beklenen bir artış bu. Niçin? Geçen yıl ciddi bir kısıtlama oldu. Kısıtlamalar, maske kullanımına çok fazla dikkat edildi, sosyal mesafeye dikkat edildi, el hijyenine dikkat edildi. Bu temel koruyucu önlemlerde bu yıl bir gevşeme görüyoruz toplumda. Bu gevşemenin bizi bu noktaya taşıdığı kanaatindeyiz. Covid'i test yaptırmadan ekarte ettirmek mümkün değil. Üst solunum yolları semptomu olan, yüksek ateşi olan çocukları aileleri mutlak suretle bir çocuk hastalıkları uzmanına muayene ettirmelerini öneriyoruz. Şu anki Covid yoğun bakımlarda yatak doluluk oranımız yüzde 60'larda. Fakat diğer yoğun bakımlarda yatak doluluk oranımız biraz daha yüksek, yüzde 80'lere varan oranda bir yatak doluluğumuz mevcut. Diğer hastalıklar nelerdir; KOAH, kalp krizi, SVH dediğimiz beyne pıhtı atması, trafik kazaları gibi veya kanser. Özellikle hastaların tetkik ve tedavisiyle alakalı gereksinim nedeniyle diğer yoğun bakımlarda bu doluluk oranını yaşamaktayız" dedi.

'KOAH HASTALARI DİKKAT ETMELİDİR'

Sadece çocukların değil özellikle KOAH hastalarının da kendilerine dikkat etmelerini gerektiğini anlatan Doğan, "Öncelikle KOAH hastalarının eğer kullanıyorlarsa sigara kullanmamalarını öneriyoruz. Artı hava kirliliği olan ortamlardan, kalabalık ortamlardan uzak durmalarını öneriyoruz. Eğer solunum semptomları başlamış ise hastalığın ilerlemesini belirlemeden bir göğüs hastalıkları uzmanına muayene olmalarını öneririz. KOAH hastalarında koronavirüsün daha ağır geçirilmesi beklenir. Bu nedenle KOAH hastalarının grip aşısı, zatürre aşısı ile aşılanmalarını, aynı zamanda mutlak suretle Covid aşı dozlarını da eksikse tamamlamalarını, aşısız ise mutlak suretle Covid aşısı ile aşılanmalarını öneriyoruz. Çocukluk çağı aşılamalarıyla alakalı temelden başlayalım. Mutlak suretle çocukluk çağı aşılarını zatürre ve menenjit aşılarını tamamlamış olmalarını önemsiyoruz ve öneriyoruz. Artı grip aşısını hakeza yine çocuklarımızda, immün sistemi, bağışıklık sistemi zayıf hastalarımızda, organ yetmezliği olan hastalarımızda grip aşısı yapılmasını öneriyoruz. Yine 12 yaş üstü çocuklarımızda Covid aşısı öneriyoruz" diye konuştu.

DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2021-11-29 11:06:30



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