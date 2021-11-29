Tekirdağ'da dev operasyon: 55 kişi tutuklandı

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Tekirdağ il genelinde düzenlenen operasyonda yakalanan 202 kişiden 55 kişi tutuklandı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünce il genelinde 1929 Kasım 2021 tarihleri arasında “Suç önleme ve yakalama” amaçlı çok sayıda adrese operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 17 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet kurusıkı tabanca, çeşitli miktar ve farklılıkta uyuşturucu maddeler, 2 bin 770 adet narkotik ecza maddesi ele geçirildi.

Çeşitli suçlardan aranan toplam 202 şahıstan 55 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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