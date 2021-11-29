Şiddetli rüzgar bir işletmenin camlarını kırdı

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Tekirdağ’da bugün etkisini gösteren şiddetli fırtına sebebiyle, bir işletmenin camları kırıldı.

Tekirdağ ve ilçelerinde etkisini gösteren şiddetli fırtına, sabah saatlerinden itibaren hayatı felç etti. Şiddetli rüzgar nedeniyle Kapaklı ilçesindeki bir işletmenin camı kırıldı. Şans eseri olayda herhangi bir yaralanan olmadı.

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