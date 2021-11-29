Tekirdağ'da fırtına halı sahanın demir çitlerini yıktı

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Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde halı sahanın demir çitleri fırtınada yıkıldı.

Şarköy ilçesinde etkili olan fırtınada balıkçı barınağında bulunan tekneler batma tehlikesi geçirdi. Şiddetli fırtına sebebiyle Şarköy Belediyesine ait spor kompleksinde bulunan halı sahanın demir çitleri de yıkıldı. Fırtınadan dolayı halı saha kullanılamaz hale geldi.

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