Tekirdağ'da eğitime lodos engeli

Tekirdağ'da şiddetli lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verildi.

Tekirdağ Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteorolojiden alınan verilere göre bugün ilimizde yaşanan olumsuz hava koşullarının yarın da (30 Kasım 2021 Salı günü) devam edeceği anlaşılmıştır. Tekirdağ’da görev yapan bazı kamu görevlileri ile öğrencilerimizin olumsuz hava koşulları sebebiyle mağduriyet yaşamamaları için resmiözel tüm okullar, Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, motorlu taşıt sürücü kursları, her türlü kurslar, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri, resmi okullardaki destekleme ve yetiştirme kursları ile özel okullardaki takviye kursları da dahil olmak üzere bütün eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim faaliyetlerine valiliğimizce 30 Kasım 2021 Salı günü bir gün süreyle ara verilmiştir. İlimizdeki kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, kronik rahatsızlığı bulunan personelimiz ile hamile personelimiz de ayrıca bir talimat veya talebe gerek kalmaksızın belirlenen aynı tarihte idari izinli sayılacaklardır. Değerli Tekirdağlı hemşehrilerimizin dikkatine sunulur" denildi.

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