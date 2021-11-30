Tekirdağ'da çift kemerli gökkuşağı ortaya çıktı

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Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde yağmur sonrası ortaya çıkan çift kemerli gökkuşağı güzel görüntüler oluşturdu.

İlçede aniden başlayan sağanak yağış sonrasında güneşin kendini göstermesiyle birlikte gökkuşağı meydana geldi. İlçe merkezinde gözlemlenebilen çift kemerli gökkuşağı, güzel görüntüler oluşturdu.

Gökkuşağını gören vatandaşlar, bu anı cep telefonlarıyla kaydetti.

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