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Tekirdağ’da fırtına elektrik direklerini devirdi Şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı

İHA

Tekirdağ’da fırtına elektrik direklerini devirdi Şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı

Tekirdağ’da şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı. İhbar üzerine ekipler 10 ayrı bölgede çalışma başlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün turuncu kodla üst üste yaptığı uyarıların ardından Tekirdağ’da şiddetli fırtına her yeri kasıp kavuruyor. Şiddetli fırtına sebebiyle Tekirdağ’ın çeşitli bölgelerinde dev elektrik direkleri daha fazla dayanamayarak yıkıldı. İhbar üzerine TREDAŞ ekipleri devrilen 10 adet demir elektrik direklerinin kaldırılması için çalışma başlattı.

Fırtınada bile onlara durmak yok
TREDAŞ Kurumsal İletişim Müdürü Ergin Akgün yaptığı açıklamada, “Bölgemizde 2 gündür şiddetli bir lodos fırtınası ile karşı karşıyayız. Enerji sektörü bildiğiniz gibi yazın 40 derece sıcak da olsa, kışın eksi derecelerde de olsa enerji ve dağıtım hizmetini sürekli ve kesintisiz vermek için uğraşmaktayız. Bölgemizde lodos fırtınası ile birlikte yaklaşık 100 kilometreyi bulan şiddetli rüzgarlar yaşanıyor. Burada hatlarımız fiziki olarak ne kadar uygun olsa da bu afet durumuna gelen yüksek hızlı rüzgarlara dayanamadı. Bu bakımdan ekiplerimizde sahada 7/24 esasına göre çalışmalarına devam ediyorlar. Burada da aynı zamanda yıkılan bir direğimizin onarımını yaptılar. Tekirdağ’da baktığımızda 17 adet arızamız mevcut. Bu arızaların giderilmesi için ekiplerimiz canla başla çalışıyor” dedi.
Kurumda ekip şefi olarak çalışan Fikret Demirel ise, “Biz iş arkadaşlarımızla bir felsefe edindik. Dedik ki severek yapacağız. İsteyerek yapacağız. Zorunu da görsek, iyisini de görsek hep keyif alarak çalışıyoruz. Hava soğuk Allah kaza bela vermesin. Tek temennimiz her zaman o oluyor. Biz bir şekilde müşterilerimize elektriği veriyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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