Tekirdağ'da fırtına; Çorlu'da eğitim uçuşları iptal (2)

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ELEKTRİK DİREKLERİ DEVRİLDİ

Tekirdağ'da fırtına, hayatı olumsuz etkilerken, elektrik direkleri devrildi, enerji nakil hattının telleri koptu. Trakya Elektrik Dağıtım A.Ş. (TREDAŞ) ekipleri, devrilen direkleri kaldırmak ve kopan hatları yenilemek için 10 bölgede çalışma başlattı.

3 TEKNE BATTI

Şarköy ilçesinde ise balıkçı barınağındaki 3 tekne, lodos nedeniyle battı. Tekneler, ekipler tarafından sudan çıkarılırken, Şarköy açıklarında ise büyük gemilerin demirlendiği görüldü. DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN-Nuri ÇAĞLAR

2021-11-30 17:04:39



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