Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

İHA

Şahlanan at kazadan kıl payı kurtuldu: O anlar kamerada

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde otomobil ile kafa kafaya gelen at şaha kalkarak, salise farkıyla ezilmekten kurtuldu. O anlar saniye saniye görüntülendi.
Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde karayolunda akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Çerkezköy ilçesi Kızılpınar Mahallesi ışıklardan yolun ortasında ilerleyen arabaya bağlı at, otomobilin altında ezilmekten kıl payı kurtuldu. Tam otomobil ile kafa kafaya geldiği sırada şaha kalkan at, hem kendini hem de at arabasındaki sahibini salise farkıyla kurtardı. O anlar saniye saniye kameralar tarafından görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu çıktı
YEREL HABERLER Uygulamadan kaçmaya çalışan otomobilden uyuşturucu ...
Başkan Yüksel esnafı ziyaret etti
YEREL HABERLER Başkan Yüksel esnafı ziyaret etti
Tekirdağ'da fırtına; Çorlu'da eğitim uçuşları iptal (2)
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fırtına; Çorlu'da eğitim uçuşları iptal ...
Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ’da 2 kilogram kaliforniyum ele geçirildi Tekirdağ’da nükleer silah yapımında kullanılan kaliforniyum ve Tevrat ele geçirildi
YEREL HABERLER Dünyanın en tehlikeli maddesi: Tekirdağ’da 2 kilogram ...
Fırtına kulübeyi böyle uçurdu
YEREL HABERLER Fırtına kulübeyi böyle uçurdu
Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da tarihi Tevrat ile kaliforniyum ele ...
Tekirdağ’da fırtına elektrik direklerini devirdi Şiddetli fırtına enerji nakil hatlarını ve elektrik direklerini yıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da fırtına elektrik direklerini ...
Müsilaj mağduru balıkçılara ağ dağıtıldı
YEREL HABERLER Müsilaj mağduru balıkçılara ağ dağıtıldı
Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil, aynı yöne giden yolcu midibüsüne çarptı: 5 ...
Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara yeni ağ
YEREL HABERLER Tekirdağ'da müsilajdan ağları hasar gören balıkçılara ...
Tekirdağ'da çift kemerli gökkuşağı ortaya çıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da çift kemerli gökkuşağı ortaya çıktı
Dev şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden oynadı Deniz suyu geri çekildi
YEREL HABERLER Dev şemsiyeler uçtu, mermer taşları yerinden ...
Tekirdağ’da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 kişi tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da 4 bin uyuşturucu hap ele geçirildi: 1 ...
Kaymakam Taşçı’dan ilçedeki hemşeri dernekleri ile bir araya geldi
YEREL HABERLER Kaymakam Taşçı’dan ilçedeki hemşeri dernekleri ile ...
Tekirdağ’da fırtınanın bilançosu ağır oldu
YEREL HABERLER Tekirdağ’da fırtınanın bilançosu ağır oldu
Çocuk parkları dezenfekte ediliyor
YEREL HABERLER Çocuk parkları dezenfekte ediliyor
Trakya’da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, 205,6 milyon dolar ithalat yapıldı
YEREL HABERLER Trakya’da Ekim ayında 273,3 milyon dolar ihracat, ...
Tekirdağ’da yağmur caddeleri göle çevirdi
YEREL HABERLER Tekirdağ’da yağmur caddeleri göle çevirdi
Kış lastiği uygulaması başlıyor
YEREL HABERLER Kış lastiği uygulaması başlıyor
Ergene Bilal Habeşi Camii’nde yapım çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ergene Bilal Habeşi Camii’nde yapım çalışmaları ...
Tekirdağ´da okullarda yarın eğitime ara verildi
YEREL HABERLER Tekirdağ´da okullarda yarın eğitime ara verildi
Tekirdağ'da eğitime lodos engeli
YEREL HABERLER Tekirdağ'da eğitime lodos engeli
Tekirdağ'da fırtına halı sahanın demir çitlerini yıktı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fırtına halı sahanın demir çitlerini ...
Deniz şehre taştı Tekirdağ'da gördükleri manzara karşısında şoke olan vatandaşlar telefonlara sarıldı
YEREL HABERLER Deniz şehre taştı Tekirdağ'da gördükleri manzara ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.