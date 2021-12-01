Tekirdağ'da bir kişinin ölümüne sebep olan sürücü tutuklandı

Tekirdağ'da 55 yaşındaki bir adama çarparak ölümüne neden olan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Karlı Mahallesinde geçtiğimiz gün yolda yürüyen 55 yaşındaki bir adam, kendisine çarpan otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Kazanın ardından kayıplara karışan otomobil sürücüsü tutuklandı.
Bölgedeki güvenlik kameralarını takibe alan Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, sürücünün kimliğini ve kullandığı otomobili tespit etmeyi başardı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, S.A. (29) adlı şahıs, Babaeski’de yakalanarak gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen S.A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.